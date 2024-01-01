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غالانت: قرار الانتقال لحرب مع لبنان يمكن أن يأتي في أي لحظة

الجمعة 19 يوليو 2024 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: قرار الانتقال لحرب مع لبنان يمكن أن يأتي في أي لحظة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لشن هجوم مباغت وسريع على لبنان في أي لحظة.


وبحسب الإعلام العبري فقد أشار غالانت الأربعاء خلال تفقده لقوات الجيش على الجبهة الشمالية  إلى إمكانية الانتقال إلى حرب مع "حزب الله" في لبنان بشكل "سريع ومفاجئ وحاد جدا".

وأضاف غالانت : "نشن حربا محدودة في الشمال مع لبنان، ونستخدم جزءا صغيرا من قوة الجيش الإسرائيلي، لكن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية، من جهد رئيسي في قطاع غزة إلى جهد رئيسي في الشمال مع الجبهة اللبنانية، وهذه خطوة ستكون سريعة ومفاجئة وحادة جدا".

 وتابع: "نقترب من اتخاذ القرار وسنعرف كيف نسير على الطريق الذي سيحقق الأمن لسكان الشمال قرب الحدود اللبنانية".

 وقدم قادة الجيش خلال جولة غالانت استعراضا للوضع على الحدود مع لبنان وتطورات القتال ضد "حزب الله"، وفق القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين ألمحو أكثر من مرة إلى احتمال اندلاع حرب مع "حزب الله" في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الحدود مع لبنان.


وتشهد جبهة جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر تبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الذي أعلن أن جبهة لبنان، هي "جبهة مساندة" لغزة، كما أعلن حزب الله مرارا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سينسحب حكما على جبهة جنوب لبنان.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في هذا الصدد، إن "التوصل الى اتفاق ينهي فورا الهجمات من جنوب لبنان"، وأضاف أن "حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة. وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا".

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