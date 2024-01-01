أيها العرب: انتبهوا للعدوانية الإسرائيلية..

الكاتب: عماد الدين حسين:

كل يوم يتضح للجميع خطورة الفكر الحاكم في إسرائيل، على المنطقة بأسرها.

لسنوات طويلة وخصوصاً بعد معاهدة كامب ديفيد عام ١٩٧٨، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩، واتفاقيات أوسلو ١٩٩٣ صدَّق بعض العرب حقاً أو توهماً أو تورطاً أنه يمكن العيش والتعايش مع إسرائيل باعتبارها تريد السلام حقاً، إلى أن جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر الماضي وحتى الآن ليكشف للجميع الوجه الحقيقي لإسرائيل، من دون أي رتوش أو مساحيق تجميلية.

بعض الحكومات والمؤسسات والأفكار والأفراد في العالم العربي رفعوا شعار «نحن أولاً»، للتدليل على ضرورة النأي بالنفس بعيداً عن الصراع مع إسرائيل. هؤلاء اعتقدوا بحسن نية أن إسرائيل تريد السلام فعلاً، أو أن الصراع انتهى، أو أن على الفلسطينيين تدبر أمرهم بأنفسهم.

هذا النوع من التفكير اعتقد وصدق أن هذه السياسة ستكون في مصلحة بلده اقتصادياً وسياسياً، وأنه وبعد عقود من الانغماس والانهماك في القضية الفلسطينية، فقد حان الوقت للتفرغ للهموم والمشاكل والتحديات الوطنية لكل دولة على حدة.

وإذا كان العدوان الوحشي على قطاع غزة قد دمر القطاع وقتل أكثر من 38 ألفاً وأصاب أكثر من 88 ألفاً، وشرد نحو ٢ مليون فلسطيني بعد أن دمر بيوتهم ومؤسساتهم، لكن رغم كل ذلك كان له بعض الفوائد، ومنها أنه كشف بصورة لا تقبل الشك أو اللبس أو الجدل أو التدليس حقيقة النوايا الإسرائيلية.

وإذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن أكبر داعم لإسرائيل بصورة عملية منذ زرعها عنوة في المنطقة عام ١٩٤٨، قد شكا أكثر من مرة من الفكر المتطرف الذي يسيطر على النظام الحاكم في إسرائيل، وطالب نتنياهو عبثاً بأن يغير سياسته المتطرفة. إذا كان الأمر كذلك، فالمؤكد أنه يصعب على أي عربي أو فلسطيني الرهان على إمكانية التعايش السلمي مع مثل هذا الكيان الإرهابي.

الفلسطينيون دفعوا الثمن الأكبر وما يزالون يدفعون، وقبلوا بكل صيغ التهدئة لإنهاء العدوان، بل إنهم قبلوا معظم ما كانوا يرفضونه، خصوصاً ضرورة وقف النار تماماً والانسحاب الإسرائيلي الفوري بمجرد توقيع اتفاق الهدنة. وهي الاتفاقات التي ساهمت في التوصل إليها الولايات المتحدة عبر مدير مخابراتها وليام بيرنز خلال مفاوضات القاهرة والدوحة. لكن أظن أنه يتبين للجميع الآن أن نتنياهو يتملص من كل شيء، بما فيها المقترحات التي سبق له أن وافق عليها.

سيقول بعض دعاة التطبيع، ولكن إسرائيل ليست كلها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. وهذا القول صحيح، فهناك أحزاب وقوى سياسية إسرائيلية ترفض سياسات نتنياهو، لكن غالبيتها العظمى ترفض أيضا الدولة الفلسطينية المستقلة، وغالبيتها تؤيد الاستيطان الوحشي والسرطاني في الضفة الغربية، وكلها ترفض الانسحاب إلى حدود حزيران ١٩٦٧ خصوصاً من القدس.

قد يقول قائل: علينا أن نترك الفلسطينيين يقاتلون بمفردهم ونتفرغ لحالنا ومصالحنا وهمومنا، وكفانا ما عانيناه بسبب القضية الفلسطينية.

وهذا الكلام كان يبدو للبعض منطقياً إلى حد ما قبل ٧ أكتوبر، لكن كل التصرفات والسياسات والبيانات الإسرائيلية صارت واضحة، فهي تريد السيطرة على كامل المنطقة العربية، وإقامة «إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات، مستغلة الدعم الأميركي المكشوف وبعض الدعم من حكومات أوروبية مختلفة.

المتطرفون في إسرائيل ليسوا أقلية، هم عملياً يحكمون معظم الفترات منذ عام ١٩٩٦ وحتى الآن باستثناء فترات قليلة.

هم يتعاملون مع الفلسطينيين باعتبارهم «حيوانات بشرية» كما تبجح بذلك وزير دفاعهم يوآف غالانت في اليوم الأول للعدوان، وهم ينظرون «للعربي الجيد باعتباره العربي الميت».

السياسات الإسرائيلية على الأرض مدعومة بتأييد وتمويل سافر من الولايات المتحدة، وحينما تنتهي من تدمير غزة وإكمال تهويد الضفة سوف تلتفت لبقية العرب، ومن يقرأ صحفهم ويستمع إليهم يدرك ذلك بوضوح.

على البلدان العربية وانطلاقاً من مصلحتها القُطرية الوطنية الضيقة وليس حتى انطلاقاً من واجبها القومي والعروبي، أن تنتبه لحقيقة العقلية الإسرائيلية شديدة التطرف والعدوانية.

على العرب جميعاً أن يستيقظوا حتى لا يكرروا مأساة «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض».