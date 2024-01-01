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ترامب يتعهد بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا والحرب في غزة

الجمعة 19 يوليو 2024 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتعهد بإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا والحرب في غزة



واشنطن / وكالات/

حدد مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب "الأزمات" المختلفة التي يقول إنها تواجه البلاد، متعهدا في خطاب قبول ترشيحه بتسويتها جميعا.

وقال ترامب أمام جمهور متحمس في الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني الجمهوري مساء أمس الخميس "لدينا أزمة تضخم، تجعل الحياة لا يمكن تحملها، وتدمر دخول الأسر العاملة والأسر ذات الدخل المنخفض وتسحق شعبنا على نحو لم يحدث من قبل".

وزعم ترامب "لدينا أيضا أزمة هجرة غير شرعية وتحدث الآن، فيما نجلس هنا في هذه الساحة الجميلة. إنه غزو ضخم على حدودنا الجنوبية ينشر البؤس والجريمة والفقر والمرض والدمار للمجتمعات بجميع أنحاء أرضنا".

وتابع ترامب أن قضية الهجرة تلعب دورا مهما بشكل خاص، في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يتهم الجمهوريون الرئيس الأمريكي جو بايدن بفقدان السيطرة على الحدود الجنوبية لبلاده.

وأضاف ترامب "سوف أنهي كل أزمة دولية، أثارتها الإدار الحالية، بما في ذلك الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا، والتي لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا، والحرب الناجمة عن الهجوم على إسرائيل، والتي لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا".

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد قدم تعهدات مماثلة، قبل ذلك، بما في ذلك قدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا، خلال 24 ساعة، إذا تم إعادة انتخابه في البيت الأبيض. غير أنه لم يحدد تفاصيل كيفية تحقيق ذلك الهدف.

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