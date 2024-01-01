  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يستدعي سفير هولندا احتجاجا على تصريحات تحريضية بشأن القضية الفلسطينية

الجمعة 19 يوليو 2024 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يستدعي سفير هولندا احتجاجا على تصريحات تحريضية بشأن القضية الفلسطينية



عمان / وكالات/

 أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استدعاء السفير الهولندي في عمّان، لنقل رسالة "احتجاج شديدة اللهجة" إلى حكومته، إثر تصريحات لسياسي يميني هولندي بشأن القضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن تصريحات السياسي خيرت فيلدرز، "تتماهى والقرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والذي يستهدف إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في دولته المستقلة، وذات السيادة على ترابه".

وأضافت أن التصريحات "تعكس موقفاً عنصرياً يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن"، مشيرة إلى أن رسالة الاحتجاج تتضمن المُطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية "موقفاً واضحاً بإدانة هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين".

واعتبرت الخارجية الأردنية أن "التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري، معدومة القيمة والأثر القانوني، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها".

وادعى خيرت فيلدرز، زعيم اليمين المتطرف الهولندي، عبر منصة "إكس"، أن قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية "تاريخي"، وزعم أن "التاريخ يعلمنا بأن الدولة الفلسطينية الوحيدة هي الأردن، وليست الضفة الغربية، ولكن المملكة الأردنية".

وبعد بيان الخارجية الأردنية، أعاد فيلدرز تصريحاته، قائلاً: "بإمكانكم الاحتجاج مثلما تريدون، ولكن الحقيقة التاريخية تبقى أن الأردن هي فلسطين".

وفي نوفمبر الماضي، فاز "حزب الحرية" الذي يقوده خيرت فيلدرز، بالانتخابات التشريعية في هولندا، ولكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة بسبب عدم حيازته على الأغلبية المطلقة.

الأكثر قراءة اليوم

مذكرة أمريكية خطيرة : قواته بية لحفظ أمن غزة أو سيناريو نتنياهو بالسيطرة ما بين 3- 5 سنوات” لـ”تغيير الواقع”..

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة جديدة ضد عائلة ابو حسنه في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

نتنياهو يتجول في معبر رفح ..

تقرير : 4 نقاط تعيق التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة …

الإمارات تدعو لإرسال بعثة دولية مؤقتة إلى غزة..

الصحة الإسرائيلية تعلن العثور على فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة

الامم المتحدة تندد بوصف الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية مفوض الأونروا بالكاذب الشرير والمحرض على قتل اليهود

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تزعم : تزايد المؤشرات على اغتيال محمد الضيف

الجيش الإسرائيلي يكشف عن الطائرة المُسيّرة التي استهدفت تل ابيب ويتوعد بالرد..

مسؤول كبير في حزب الله: معنيون بالحرب مع إسرائيل بلا أسقف محدودة ونهاية اسرائيل تقترب..

بالتفاصيل..الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب بطائرة جديدة لا تستطيع الرادارات اكتشافها

اخفاق استراتيجي كبير..مقتل إسرائيلي واصابة 10 في هجوم بطائرة بدون طيار على تل ابيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية