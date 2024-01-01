الأردن يستدعي سفير هولندا احتجاجا على تصريحات تحريضية بشأن القضية الفلسطينية

عمان / وكالات/

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استدعاء السفير الهولندي في عمّان، لنقل رسالة "احتجاج شديدة اللهجة" إلى حكومته، إثر تصريحات لسياسي يميني هولندي بشأن القضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن تصريحات السياسي خيرت فيلدرز، "تتماهى والقرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والذي يستهدف إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في دولته المستقلة، وذات السيادة على ترابه".

وأضافت أن التصريحات "تعكس موقفاً عنصرياً يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن"، مشيرة إلى أن رسالة الاحتجاج تتضمن المُطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية "موقفاً واضحاً بإدانة هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين".

واعتبرت الخارجية الأردنية أن "التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري، معدومة القيمة والأثر القانوني، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها".

وادعى خيرت فيلدرز، زعيم اليمين المتطرف الهولندي، عبر منصة "إكس"، أن قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية "تاريخي"، وزعم أن "التاريخ يعلمنا بأن الدولة الفلسطينية الوحيدة هي الأردن، وليست الضفة الغربية، ولكن المملكة الأردنية".

وبعد بيان الخارجية الأردنية، أعاد فيلدرز تصريحاته، قائلاً: "بإمكانكم الاحتجاج مثلما تريدون، ولكن الحقيقة التاريخية تبقى أن الأردن هي فلسطين".

وفي نوفمبر الماضي، فاز "حزب الحرية" الذي يقوده خيرت فيلدرز، بالانتخابات التشريعية في هولندا، ولكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة بسبب عدم حيازته على الأغلبية المطلقة.