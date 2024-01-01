الرئيس عباس يجتمع مع بوتين في آب المقبل

رام الله / سما/

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية، الجمعة، عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور روسيا بين يومي 12 و14 أغسطس/آب وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 أغسطس.

وفي وقت سابق، كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "ريا نوفوستي"، عن موعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا.

وأكد المصدر أن موعد زيارة عباس إلى موسكو "تقريباً في شهر أغسطس".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن المواعيد الدقيقة لزيارة الرئيس عباس لروسيا قد تم الاتفاق عليها بالفعل.

واجتمع الرئيس عباس في مقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف على هامش القمة العربية الـ33.