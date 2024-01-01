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الجيش الإسرائيلي يكشف عن الطائرة المُسيّرة التي استهدفت تل ابيب ويتوعد بالرد..

الجمعة 19 يوليو 2024 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يكشف عن الطائرة المُسيّرة التي استهدفت تل ابيب ويتوعد بالرد..



القدس المحتلة / سما/

 كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن الطائرة المسيرة التي استهدفت تل أبيب .

وقال دانيال هجاري في مؤتمر صحفي: المسيرة التي انفجرت في تل أبيب إيرانية الصنع ونعتقد أنه تم إطلاقها من اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة بدون طيار من طراز صامد 3 إيرانية الصنع، أطلقها الحوثيون من اليمن وشقّت طريقها إلى تل أبيب من البحر.

وتابع متوعدا، سنجري تقييما لتحديد طبيعة ردنا بشأن مهاجمة من يهددون دولة إسرائيل.

وأوضح هجاري، لقد اعترضنا مسيّرة أخرى حاولت التسلل من حدودنا الشرقية بالتوازي مع انفجار مسيّرة تل أبيب.

وفي رسالة للإسرائيليين أكد الجيش، أن لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

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