تعطل الإنترنت يضرب دول العالم ويشل عمل المطارات والشركات ووسائل الإعلام وتداول النفط والغاز

سما / وكالات /

تسبب تعطل الإنترنت الذي ضرب عدة دول، الجمعة، في شل مطارات وشركات ووسائل إعلام، بالإضافة إلى تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة.

وأعلن مطار برلين، وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، فيما قالت الشركة المشغلة للمطار، عبر منصة “إكس”، إن “المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني”.

وذكرت أيضاً الخطوط الجوية التركية، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية، في منشور على “إكس”، أن العمل جار على حل المشكلة.

قال الرئيس التنفيذي لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، ديفيد رودس، إن القناة توقفت قناة عن البث المباشر، صباح الجمعة.

وأوضح رودس، عبر منصة “إكس”، أن “سكاي نيوز لم تتمكن من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حالياً أننا نعتذر عن الانقطاع”.

وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية، وشركة الطيران التركية، ووسائل الإعلام، والبنوك الأسترالية

ونقلت وكالة “رويترز”، عن 6 مصادر في قطاع النفط والغاز، قولها إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت، الجمعة.