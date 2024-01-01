مسؤول كبير في حزب الله: معنيون بالحرب مع إسرائيل بلا أسقف محدودة ونهاية اسرائيل تقترب..

القدس المحتلة/سما/

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين أنه كلما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحرب (مع لبنان)، سرّع نهاية إسرائيل.

وجاءت تصريحات هاشم صفي الدين خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للعنصر سمير عيد قباني، الذي قتل عن طريق الخطأ في إشكال وقع ليل الأحد الماضي في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأكد صفي الدين أنه "كلما أصرّ رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحرب سرع من نهاية الكيان".

وشدد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" على أن "لبنان معني بالحرب مع العدو الاسرائيلي بلا أسقف محدودة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لشن هجوم مباغت وسريع على لبنان في أي لحظة.

في حين أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي في البيت الأبيض جون كيربي أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد بوجود مؤشرات على اندلاع حرب شاملة محتملة بين حزب الله وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، كان قد حذر إسرائيل مؤخرا بالقول: "نقول للعدو إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وجنوبه فلن تعانوا نقصا في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات"، مشيرا إلى أن "الجبهة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا على غزة وأهلها ومقاومتها، وأن التهديد بالحرب لم يخفهم منذ 10 أشهر عندما كانت إسرائيل في عز قوتها كما يقال".

وأردف قائلا: "إن تمادي العدو باستهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق".