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بعد هجوم “تل أبيب”.. واشنطن تعلن تدمير صاروخين و4 مُسيرات في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” باليمن

الجمعة 19 يوليو 2024 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد هجوم “تل أبيب”.. واشنطن تعلن تدمير صاروخين و4 مُسيرات في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” باليمن



وكالات - سما-

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الجمعة، تدمير صاروخين، وأربع طائرات مسيرّة في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” باليمن، خلال 24 ساعة.
وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس: “خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين أرض جو، و4 طائرات بدون طيار على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.
وأوضحت أن “هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة”.
وأضافت أنه “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا” دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 06:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجماعة بشأن ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.
وفي وقت لاحق صباح الجمعة، نفذت جماعة “أنصار الله” هجوما بمسيرة استهدف مدينة تل أبيب الإسرائيلية وأعلنتها “منطقة غير آمنة”، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن “مسيرة مفخخة انفجرت على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة بتل أبيب، دون تفعيل صفارات الإنذار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين”.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، تستهدف الجماعة بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

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