" لأبيد" يطالب برحيل الحكومة بعد الهجوم على “تل أبيب”: فاشلة ولا تستطيع توفير الأمن للإسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، إلى رحيل حكومة بنيامين نتنياهو بعد هجوم بمسيّرة نفذته جماعة “أنصار الله” اليمنية هو الأول من نوعه على تل أبيب وأسفر عن مقتل إسرائيلي واحد وإصابة 10 آخرين.

وقال لابيد في منشور على منصة “إكس” إن “تحطم الطائرة بدون طيار في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل”.

وأضاف: “من يفقد الردع في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة) يفقده أيضا في قلب تل أبيب”.

وتابع لابيد: “لا توجد سياسات ولا خطط، كل العلاقات العامة والمناقشات تتمحور حول أنفسهم (الحكومة)، عليهم الذهاب، وسنعرف كيف نقيم حكومة فاعلة وفعالة تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل”.

وبحسب هيئة البث العبرية، فإن إسرائيليا قتل وأصيب 10 آخرون إثر سقوط طائرة بدون طيار وسط تل أبيب.

وأضافت: “قُتل فجر اليوم رجل خمسيني وأصيب 10 آخرون بجروح طفيفة وهلع إثر انفجار مسيرة مفخخة وقع في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم عند تقاطع شارعي شالوم عليخم وبن يهودا على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة”.

واستدركت: “لم يتم تفعيل صفارات الإنذار”.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول: “يتبين من الفحص الأولي أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل إنذار”.

وأضاف: “الموضوع قيد التحقيق العميق، العديد من القوات تعمل في الموقع خلال الوقت الحالي”.

وتابع: “كما عزز سلاح الجو الدوريات الجوية العاملة لحماية سماء الدولة”.

وأشار الجيش إلى أنه “لا توجد تغييرات في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”.

وصباح الجمعة، أعلنت جماعة “أنصار الله”، مسؤوليتها عن المسيرة المفخخة التي استهدفت مدينة تل أبيب.

وقالت على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع إن قواتها المسلحة أعلنت تل أبيب “منطقة غير آمنة” وستكون هدفا أساسيا لأسلحتها.