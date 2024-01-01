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بالتفاصيل..الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب بطائرة جديدة لا تستطيع الرادارات اكتشافها

الجمعة 19 يوليو 2024 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالتفاصيل..الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب بطائرة جديدة لا تستطيع الرادارات اكتشافها



القدس المحتلة/سما/

 اصدرت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا".

وجاء في البيان أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف: "أن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا وإننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

وشدد البيان على أن "هذه العملية النوعية تؤكد امتلاك القوات المسلحة اليمنية بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة"، مشيرا إلى أنها "ستمضي في ضرب تلك الأهداف ردا على مجازر العدو وجرائمِه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة".

وأدى انفجار مجهول المصدر اليوم الجمعة، حوالى الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي (00:15 ت غ)، إلى إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة في وسط تل أبيب، وفق الشرطة الإسرائيلية، فيما قال الجيش إنه يحقق في هجوم "جوي" محتمل.

وقالت الشرطة في بيان إن "قوات الشرطة وصلت إلى المكان وتفتش المنطقة بحثا عن أجسام مشبوهة"، داعية "السكان إلى احترام تعليمات السلامة وعدم الاقتراب أو لمس حطام أو شظايا قد تحتوي على متفجرات".

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