الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجزرة جديدة ضد عائلة ابو حسنه في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم منزلا لعائلة ابو حسنه في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة .

وقالت مصادر محلية ان القصف اسفر عن استشهاد خمسة من أفراد العائلة حتى الان واصابة العشرات بجراح.

وعرف من بين الشهداء عبد الرحيم ابو حسنه " ابو اياد" وهو عميد متقاعد في جهاز المخابرات الفلسطينية واياد ابو حسنه " ابو العبد" والذي نعته لجان المقاومة الشعبية في فلسطين مشيرة إلى انه عضو مجلسها العسكري وقائد لواء الوسطى وشرحبيل ابو حسنه فيما لا يزال العديد من أفراد الاسرة تحت الانقلض

وكانت طائرات الاحتلال قصفت في مارس الماضي منزلا لنفس العائلة غرب مخيم النصيرات اسفر عن استشهاد 15 من أفراد العائلة .

