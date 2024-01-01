موقع أميركي : بايدن قد ينسحب من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع الجاري

واشنطن / وكالات /

قد ينسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي في وقت مبكر من نهاية الأسبوع، وفقا لعدد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في محادثة مع موقع "أكسيوس".

ووفقا للتقرير، على الأقل ظاهريا يصر الرئيس على مواصلة السباق، ولكن في المحادثات الخاصة يجد صعوبة في التعامل مع الضغوط المتزايدة واستطلاعات الرأي الضعيفة. كما أن تصريحات رفاقه والمانحين البارزين للديمقراطيين الذين فقدوا الثقة في فوزه تزيد من الضغوط أيضًا.

ويتعرض الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، والموجود حاليا في عزلة بسبب إصابته بفيروس كورونا، لانتقادات علنية حادة واستطلاعات الرأي سيئة للغاية بالنسبة له، مما يجعل من المستحيل مواصلة حملته، بحسب هؤلاء الديمقراطيين البارزين.

بحسب التقرير، فقد قيل لبايدن إن ترامب يمكن أن يفوز بأغلبية ساحقة ويمحو إرث بايدن ويخرب فرص ترشح الديمقراطيين للكونغرس.

وفي استطلاع أجرته وكالة أسوشييتد برس نشر أمس، قال نحو ثلثي الديمقراطيين إنهم مهتمون بتقاعد بايدن، وهو ما زاد الضغط في البيت الأبيض سوءا.

وقال أحد أصدقاء الرئيس المقربين: "إن خياره هو بين أن يصبح أحد أبطال التاريخ، أو ضمان عدم وجود مكتبة رئاسية لبايدن أبدًا". "أدعو الله أن يفعل الشيء الصحيح".

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت إلى شبكة ABC، توقف المانحون الرئيسيون مؤخرًا عن التبرع لحملة بايدن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفيد أن أعضاء الكونجرس أعربوا عن قلقهم بشأن نشاط الرئيس وقوته في محادثة معه، فأجاب: "لا أريد أن أسمع كل هذا الهراء"، وفقًا لتقرير شبكة سي إن إن.

وذكرت شبكة سي بي إس أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر ونانسي بيلوسي قالا لبايدن: "عليك أن تتنحى".وقال مقر الرئيس بايدن: "نحن لا نعمل على أي سيناريوهات لا يكون فيها الرئيس بايدن مرشح الحزب".