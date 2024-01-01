  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع أميركي : بايدن قد ينسحب من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع الجاري

الخميس 18 يوليو 2024 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أميركي : بايدن قد ينسحب من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع الجاري



واشنطن / وكالات /

قد ينسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي في وقت مبكر من نهاية الأسبوع، وفقا لعدد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في محادثة مع موقع "أكسيوس".

ووفقا للتقرير، على الأقل ظاهريا يصر الرئيس على مواصلة السباق، ولكن في المحادثات الخاصة يجد صعوبة في التعامل مع الضغوط المتزايدة واستطلاعات الرأي الضعيفة. كما أن تصريحات رفاقه والمانحين البارزين للديمقراطيين الذين فقدوا الثقة في فوزه تزيد من الضغوط أيضًا.

ويتعرض الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، والموجود حاليا في عزلة بسبب إصابته بفيروس كورونا، لانتقادات علنية حادة واستطلاعات الرأي سيئة للغاية بالنسبة له، مما يجعل من المستحيل مواصلة حملته، بحسب هؤلاء الديمقراطيين البارزين.

بحسب التقرير، فقد قيل لبايدن إن ترامب يمكن أن يفوز بأغلبية ساحقة ويمحو إرث بايدن ويخرب فرص ترشح الديمقراطيين للكونغرس.

وفي استطلاع أجرته وكالة أسوشييتد برس نشر أمس، قال نحو ثلثي الديمقراطيين إنهم مهتمون بتقاعد بايدن، وهو ما زاد الضغط في البيت الأبيض سوءا.

وقال أحد أصدقاء الرئيس المقربين: "إن خياره هو بين أن يصبح أحد أبطال التاريخ، أو ضمان عدم وجود مكتبة رئاسية لبايدن أبدًا". "أدعو الله أن يفعل الشيء الصحيح".

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت إلى شبكة ABC، توقف المانحون الرئيسيون مؤخرًا عن التبرع لحملة بايدن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفيد أن أعضاء الكونجرس أعربوا عن قلقهم بشأن نشاط الرئيس وقوته في محادثة معه، فأجاب: "لا أريد أن أسمع كل هذا الهراء"، وفقًا لتقرير شبكة سي إن إن.

وذكرت شبكة سي بي إس أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر ونانسي بيلوسي قالا لبايدن: "عليك أن تتنحى".وقال مقر الرئيس بايدن: "نحن لا نعمل على أي سيناريوهات لا يكون فيها الرئيس بايدن مرشح الحزب".

الأكثر قراءة اليوم

"أكسيوس": محادثات سرية بين أمريكا و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية حول معبر رفح

مذكرة أمريكية خطيرة : قواته بية لحفظ أمن غزة أو سيناريو نتنياهو بالسيطرة ما بين 3- 5 سنوات” لـ”تغيير الواقع”..

حزب "شاس" يعلن دعمه لصفقة تبادل الأسرى ويوجه رسالة لنتنياهو

الشاباك يعلن اعتقال مسؤول إسرائيلي كبير على خلفية قضية أمنية خطيرة جدا

وزير إسرائيلي: الحرب ستستمر لسنوات ويجب عدم تشكيل لجنة تحقيق بهجوم 7 اكتوبر..

الجيش الأمريكي ينهي مهمة الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة

بن غفير: صفقة تبادل الآن ستكون بمثابة صفعة لترامب وانتصارا لبايدن

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة تندد بوصف الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية مفوض الأونروا بالكاذب الشرير والمحرض على قتل اليهود

الصحة الإسرائيلية تعلن العثور على فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة

مذكرة أمريكية خطيرة : قواته بية لحفظ أمن غزة أو سيناريو نتنياهو بالسيطرة ما بين 3- 5 سنوات” لـ”تغيير الواقع”..

نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني لعلاج أطفال غزة الجرحى ويتبنى توصية غالانت بنقل المرضى من القطاع إلى دولة ثالثة عبر إسرائيل

جنرال اسرائيلي: يجب انهاء الحرب في غزة الان والقيادة السياسية لا تفهم ان مستقبل الدولة في خطر...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية