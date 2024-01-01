الإمارات تدعو لإرسال بعثة دولية مؤقتة إلى غزة..

ابو ظبي/سما/

وفقا لمقال رأي نشرته لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ، في صحيفة نيويورك تايمز، كانت الإمارات في طليعة الجهود الإنسانية في غزة.

مؤخراً، قامت دولة الإمارات بإجلاء أطفال مصابين بجروح خطيرة ومرضى سرطان من قطاع غزة إلى أبوظبي، في المهمة الثامنة عشرة خلال الأشهر التسعة الماضية التي تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية.

خلال هذه الفترة، قامت دولة الإمارات بتسليم ما يقرب من 39 ألف طن من الإمدادات العاجلة، وإنشاء ست محطات لتحلية المياه، وتوفير مستشفى عائم، ونشر مستشفى ميداني.

الدعوة إلى وقف إطلاق النار

مع تسبب الصراع في استشهاد ما يقرب من 40 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 90 ألف شخص، دعت الإمارات العربية المتحدة باستمرار إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والسجناء.

خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمت الإمارات جهود الوساطة بقيادة مصر وقطر والولايات المتحدة. وشددت مساعدة الوزير للشؤون السياسية لانا نسيبة على ضرورة التحول الجذري من الوضع الراهن قبل 7 أكتوبر إلى إقامة سلام مستدام بين إسرائيل وفلسطين.

استراتيجية ما بعد الصراع

بينما يدرس المجتمع الدولي استراتيجيات ما بعد الصراع في غزة، تؤكد دولة الإمارات على أن الهدف يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل. وهذا يتطلب استراتيجية تكسر دائرة العنف وتضع الأساس لمستقبل مستقر.

تتلخص الخطوة الأولى المقترحة في نشر بعثة دولية مؤقتة لمعالجة الأزمة الإنسانية، وفرض القانون والنظام، وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية شرعية.

مؤسسة الحكم والسلام

ويدعو نسيبة إلى إرسال مهمة دولية مؤقتة تركز على أربع أولويات: الاستجابة الإنسانية، والقانون والنظام، والحكم، وإعادة التوحيد في ظل السلطة الفلسطينية. ولابد أن تتم الدعوة إلى مثل هذه المهمة من قبل حكومة فلسطينية تم إصلاحها وتمكينها بقيادة رئيس وزراء جديد يتمتع بالمصداقية. ويجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تساهم أيضًا في رفع الحصار والسماح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها.

التعاون الإقليمي والدولي

لكي تنجح المهمة، فإنها تتطلب الدعم الكامل من جميع أصحاب المصلحة الملتزمين بالسلام. ويتعين على دول المنطقة أن تساهم بشكل كبير، مع الاعتراف بأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يصب في مصلحتها. كما أن القيادة الأميركية لا غنى عنها في تعافي غزة وإحياء عملية السلام. إن الالتزام الأميركي الصريح بحل الدولتين، وتشجيع الإصلاحات الفلسطينية، والتعاون الإسرائيلي، يشكل أهمية بالغة.

المراقبة والتنفيذ

ويتطلب تحقيق الاستقرار والانتعاش في مرحلة ما بعد الصراع مراقبة صارمة وإنفاذ شروط وقف إطلاق النار. وتقترح دولة الإمارات أن تعمل البعثة الدولية المؤقتة بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز مواردها وتفويضها بدلاً من استبدال جهودها.

الطريق إلى السلام

ورغم اعترافه بالصعوبات، يظل نسيبة على ثقة من أن معظم الإسرائيليين والفلسطينيين يتوقون إلى السلام. ويُنظر إلى مهمة تحقيق الاستقرار والانتعاش المقترحة على أنها طريق صالح للخروج من الصراع نحو تحقيق هذا التطلع إلى السلام والاستقرار.