محافظ بنك اسرائيل : تكلفة الحرب على غزة تقترب من ربع تريليون شيكل

القدس المحتلة/سما/

تبلغ تكلفة الحرب حتى الآن 247 مليار شيكل، 217 مليار نفقات و30 مليار خسائر في الإيرادات. هذا ما قاله محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون ، يوم الخميس ، في محاضرة له بمؤتمر رئاسة قطاع الأعمال، في محاضرته "اقتصاد إسرائيل في هذا الوقت – التحديات والفرص". وفقا للقناة 14 العبرية.

وأوضح المحافظ أنه عشية الحرب كان معدل التوظيف (للأعمار 25-64) 79% والبطالة 2.9%. وكان التضخم في إسرائيل أقل من متوسط ​​التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانخفض الدين العام من 70.9% في عام 2020 إلى 60.5% في عام 2022.

أدت الحرب إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% في الربع الأخير من العام الماضي - الربع الأول من الحرب، وفي الربع الأول من هذا العام كان قد ارتفع بالفعل بنسبة 14%، بحيث أنه في الربعين الأولين من العام وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للحرب بنسبة 10٪.

أظهر المحافظ أن إسرائيل تعرف كيف تتعافى بسرعة من الحروب: لقد فعلت ذلك بسرعة بعد الانتفاضة الثانية في عام 2002، وبعد لبنان الثاني في عام 2006، وبعد عمود السحاب في عام 2012، وبعد الهاوية الصلبة في عام 2015، وبعد حراسة الجدران في عام 2021 و والآن، ومع استمرار القتال، فإننا نشهد بالفعل بداية التعافي.

أدت الحرب إلى زيادة الاستهلاك، ربما بسبب بقاء العديد من الإسرائيليين في إسرائيل. ويمكن رؤية انتعاش مستويات البطالة بوضوح: عشية الحرب، كان معدل البطالة 3.5%، ومع اندلاع الحرب قفزت البطالة إلى 20.2%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انخفضت بالفعل إلى 12%، ثم عادت في ديسمبر/كانون الأول إلى 12%. نطاق من رقم واحد، ولكنه مرتفع وفي مارس من هذا العام كان بالفعل عند 5.5% والآن عند 4.7%.

منذ بداية الألفية، قاد تل أبيب 125

أسعار الشقق في مؤشر S&P500، والتي كانت في اتجاه هبوطي منذ نهاية عام 2021، وانتعشت على وجه التحديد بعد الحرب وسجلت زيادات مستمرة حتى هذا الوقت. أحد الأثمان التي يدفعها الاقتصاد الإسرائيلي، وفي الحقيقة جميعنا، من خلال الأموال والصناديق، هو الفجوة الهائلة التي انفتحت بين عوائد سوق رأس المال في إسرائيل والعالم.

منذ بداية الحرب ، ارتفع مؤشر S&P500 بأكثر من 29%، في حين ارتفع مؤشر TA 125 بنسبة 7.2% فقط. وعلى متوسط ​​عدة سنوات، لا ينبغي أن تكون الفجوة بين هذين المؤشرين كبيرة إلى هذا الحد. على سبيل المثال، إذا قمنا بفحص المؤشرات منذ بداية الألفية، في آخر 24 عامًا، ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 372%، بينما ارتفع مؤشر TA 125 بنسبة 408%. ولكن من الواضح أن هذه الفجوة في الفترة الأخيرة تنبع من ارتفاع علاوة المخاطرة في إسرائيل.

وكرر المحافظ توقعات قسم الأبحاث بالبنك والتي بموجبها سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 1.5٪ فقط (نمو سلبي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) ومن المتوقع أن يرتفع العام المقبل بنسبة 4.2٪. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3% هذا العام بحسب توقعات البنك، ثم سينخفض ​​في العام المقبل إلى 2.8%.

ومن المتوقع أن يصل معدل التوظيف إلى 77.6% هذا العام و77.7% العام المقبل. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.5% هذا العام و68.5% العام المقبل ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن البنك يقدر أنه في منتصف عام 2025 سيظل سعر الفائدة 4.25% - أي أقل بمقدار ربع في المائة فقط. من سعر الفائدة اليوم.

التكنولوجيا الفائقة تتعافى

واستعرض البروفيسور أمير حالة التكنولوجيا الفائقة وأظهر أن 16% من الموظفين في قطاع الأعمال يعملون في الصناعة ويوفرون ثلث دخل ضريبة الدخل للموظفين. الصناعة مسؤولة عن 58% من الصادرات و18% من الناتج المحلي الإجمالي وهي مسؤولة عن أكثر من 40% من نمو إنتاج الأعمال في السنوات الأخيرة. في الربع الثاني من العام، طرأت زيادة في نطاق التوظيف في الصناعة - في إسرائيل بمعدل أعلى منه في العالم.

ومن بين التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، أشار المحافظ إلى انخفاض القدرة التنافسية في إسرائيل: يظهر مؤشر تنظيم المنتجات أن إسرائيل تبلغ 1.58 ("0" هو الوضع الأمثل لظروف المنافسة في السوق)، في حين أن المتوسط ​​في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 1.34. - 15% أقل جيد من المتوسط ​​في الدول المتقدمة. وحتى في مؤشر العبء الإداري والتنظيمي الواقع على الشركات في إسرائيل، هناك فجوة كبيرة لصالحنا تبلغ 32%.

إسرائيل رائدة في الإنفاق الدفاعي

أظهر الحاكم الفجوة بين إسرائيل والعالم في الإنفاق الحكومي على الدفاع، مقابل الإنفاق المدني، وأظهر كيف تنفق إسرائيل أقل على الإنفاق المدني، بسبب الإنفاق الدفاعي الزائد. وتنفق إسرائيل 5.3% من ميزانيتها على الدفاع، في حين أن المتوسط ​​المقبول في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 1.9% فقط. وحتى الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر ميزانية دفاعية في العالم، والتي تقترب من تريليون دولار، تنفق أقل من 4% من ميزانيتها لهذا الغرض.

وأظهر المحافظ أن العبء الضريبي في إسرائيل أقل قليلاً من متوسط ​​العبء الضريبي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنه في إسرائيل مقسم بحيث ينشأ جزء أكبر منه من الضرائب غير المباشرة وجزء أصغر من العمل: في إسرائيل، الضرائب المباشرة تشكل الضرائب 68% من إجمالي الضرائب بينما تشكل الضرائب غير المباشرة 32%، بينما في الدول المتقدمة تشكل الضرائب المباشرة 72% والضرائب غير المباشرة 28% فقط. قد تفسر الضرائب غير المباشرة جزءًا من تكلفة المعيشة.

وفيما يتعلق بتكاليف الحرب، أظهر المحافظ أنه حتى الآن تم إضافة 118 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع لغرض تمويل الحرب، كما تم تخصيص 30 مليار شيكل إضافية لبناء قوة الجيش الإسرائيلي. وخصص 23 مليار شيكل لتمويل الأضرار المباشرة وغير المباشرة، و39 مليارا للنفقات المدنية المتعلقة بالحرب.

بالإضافة إلى ذلك، ستدفع الحكومة 7 مليارات شيكل أخرى لتمويل هذه النفقات. وبالإضافة إلى هذه النفقات المباشرة، خسرت خزائن الدولة 30 مليار شيكل نتيجة فقدان عائدات الضرائب والضمان الاجتماعي وضريبة الصحة والإتاوات من خزان تمار. ووفقا للمحافظ، بدون تعديلات الميزانية لن يكون من الممكن تحقيق استقرار نسبة الدين إلى الناتج في إسرائيل - وهو ما يمثل تحديا كبيرا للغاية وله تأثير كبير على الاقتصاد.