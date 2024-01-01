مذكرة أمريكية خطيرة : قواته بية لحفظ أمن غزة أو سيناريو نتنياهو بالسيطرة ما بين 3- 5 سنوات” لـ”تغيير الواقع”..

عمان / وكالات /

مصدر سياسي أردني رفيع المستوى النقاب عن ضغوط كبيرة تمارسها حاليا الادارة الامريكية على عدة دول عربية من بينها الاردن لتغيير موقفها من ملف إرسال قوات عربية لحفظ الامن في قطاع غزة بعد وقف العدوان والقتال العسكري.

ويبدو ان رسائل من الخارجية الأمريكية مكتوبة وصلت للمرة الثانية في غضون شهرين لخمسة دول عربية تشير الى تعيين خلية ازمة تتبع الخارجية وتسعى لعقد اجتماع تنسيقي وتشاوري له علاقة بتشكيل قوة عسكرية امنية تتولى حماية الوضع الداخلي في غزة بالمرحلة المقبلة على ان يتم ذلك في اقرب فرصة ممكنة.

واستنادا الى مصادر مطلعة جدا على التفاصيل حددت مذكرة الخارجية الأمريكية مهام تلك القوة المختارة بالحفاظ على الامن الداخلي والاشراف على المعابر وحماية قوافل الاغاثة والمساعدات بعد وقف القتال واطلاق النار.

وشملت المذكرة الجديدة نصا مباشرا يتحدث عن تشكيل مهمة عمل أمنية وظيفتها حماية ادارة جديدة وخاصة لقطاع غزة تكنوقراطية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واعتبرت المذكرة ان هذه الخطوة ضرورية جدا لضمان تدفق الاغاثة والمساعدات الى القطاع المنكوب مع التذكير بترتيبات ترسل حاليا بالتوافق مع المصريين لحسم الخلاف المصري الاسرائيلي بخصوص ادارة معبر رفح تحديدا.

وتتحدث المذكرة الأمريكية ايضا عن ما أسمته باستحالة البدء بمشاريع إعادة إعمار غزة وتحويل أموال لهذا الغرض بدون تشكيل حكومة انتقالية لا علاقة لها بالفصائل الفلسطينية وادارة بعيدة تماما عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

ورفض الاردن علنا هذا السيناريو وقال وزير الخارجية ايمن الصفدي بان بلاده لم ترسل اي قوات الى قطاع غزة وان حكومته لن تشارك بعملية تنظيف لمخلفات بنيامين نتنياهو في غزة.

لكن المصادر المطلعة تشير الى ان مشاورات تجري في السياق وضغوطا تمارس على 5 دول عربية بالرغم من تصريحات الرئيس الصفدي التي يقدر خبراء ان الهدف منها الضغط اكثر على اليمين الاسرائيلي.

المصدر المأذون ابلغ “رأي اليوم” بان الخارجية الامريكية ترفض الاستسلام بهذا السياق وارسلت مذكرتين بخصوص بدء تنسيق اجتماعات وورشة عمل لصياغة وثيقة توقع عليها الدول الخمسة وتبدأ بتجميع القوات ثم توزيعها بعد تحديد مهامها على ان الجانب الامريكي يعتبر هذا الامر جزء اساسي ليس من انقاذ الوضع الانساني في غزة بل من خطة عمل واستجابة مقررة ومدعومة تحاول الاجابة على سؤال اليوم التالي في غزة.

الجديد فيما يرشح عن الأمريكيين حصرا هنا هو مقايضة ابتزازية دبلوماسية تضغط على الدول العربية الخمسة مضمونها ان عدم تشكيل قوة خماسية امنيا بديله دعم امريكي لخطة مكتوبة ايضا تقدم بها بنيامين نتنياهو خلف الستائر ويتحدث فيها عن احتياج امني اسرائيلي للإشراف العسكري على غزة وليس لاحتلالها لفترة تمتد ما بين 3- 5 سنوات.

وسم نتنياهو خطته هذه بما اسماه “الفترة اللازمة لتغيير الواقع في غزة” ولأسباب امنية وبدون التورط بتسمية الاحتلال العسكري فيما بدأت الخارجية الامريكية تضغط على كل من الاردن ومصر والسعودية والامارات والمغرب تحديدا على اساس المقايضة التي تؤكد بان الطريقة الوحيدة لإبعاد خطة نتنياهو مباشرة بعد انجاز صفقة وقف اطلاق النار هي حصرا خطة تشكيل قوة امنية عسكرية عربية خماسية.