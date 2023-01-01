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نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني لعلاج أطفال غزة الجرحى ويتبنى توصية غالانت بنقل المرضى من القطاع إلى دولة ثالثة عبر إسرائيل

الخميس 18 يوليو 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني لعلاج أطفال غزة الجرحى ويتبنى توصية غالانت بنقل المرضى من القطاع إلى دولة ثالثة عبر إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إقامة مستشفى ميداني لعلاج الأطفال الفلسطينيين الجرحى، جراء حرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، “أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كتابيا أنه لا يوافق على إنشاء مستشفى لسكان غزة على الأراضي الإسرائيلية”، دون توضيح.
ولاحقا، ذكر مكتب وزير الحرب يوآف غالانت، عبر بيان، أن “رئيس الوزراء تبنى توصية وزير الدفاع بنقل المرضى من قطاع غزة إلى دولة ثالثة عبر إسرائيل” دون تفاصيل.
وحسب القناة “12” العبرية (خاصة)، فإن هذا التطور يمثلا تراجعا عن إعلان غالانت قبل يومين عن قرار بإنشاء المستشفى.
ونقلت عن مكتب غالانت قوله آنذاك إن “القرار جاء بسبب وقف إجلاء المرضى عبر معبر رفح” البري الحدودي بين غزة ومصر.
ومنذ 7 مايو/ أيار الماضي، يسيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر؛ ما أغلقه أمام إخراج جرحى لتلقي العلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وأوضح مكتب غالانت حينها أن “هذه خطوة مؤقتة سيتم تنفيذها لحين إيجاد آلية دائمة لعلاج الأطفال، وستخضع عملية نقلهم لفحوصات أمنية شاملة، للتأكد من عدم صلتهم والمرافقين لهم بحماس والمنظمات الأخرى”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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