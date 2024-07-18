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الجيش الإسرائيلي يغتال أبرز قادة “الجماعة الإسلامية” في البقاع..

الخميس 18 يوليو 2024 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يغتال أبرز قادة “الجماعة الإسلامية” في البقاع..



سما / وكالات /

 

 

استشهد القيادي في الجماعة الإسلامية بلبنان محمد جبارة، صباح الخميس، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارته على طريق شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بـ”استشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية محمد جبارة؛ جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق بلدة غزة في البقاع الغربي؛ ما أدى إلى اشتعالها”.

وحتى الساعة 07:20 “ت.غ” لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.

والأربعاء، هدد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بـ”قصف مستوطنات إسرائيلية جديدة إذا ما تمادت إسرائيل باستهداف المدنيين”.

 

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريج معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

 

 

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