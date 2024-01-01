الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول مصير “محمد الضيف” بعد عملية استهدافه الأخيرة

القدس المحتلة/سما/

أشار مسؤولون عرب خلال حديث مع قناة “i24 NEWS” العبرية إلى مكان وجود قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف.

وقالت المصادر إن الضيف لم يتم العثور عليه في مستشفى ناصر وليس في المجمع الطبي الذي نقل إليه المصابون في الهجوم ولا حتى في مجمع المدرسة التابعة لأونروا.

وأكدت المصادر في تصريحاتها أن الضيف نقل إلى نفق تحت الأرض.

وأشارت القناة العبرية نقلا عن المصادر ذاتها أن مروان عيسى بعد اغتياله من قبل الجيش الإسرائيلي في شهر مارس الماضي نقل إلى نفق، وفق “روسيا اليوم”.

هذا، ويواصل الجهاز الأمني الإسرائيلي بكافة أصنافه التدقيق والفحص لمعرفة إن نجحت عملية الاغتيال السبت الماضي أم لا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت 13 يوليو أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة “حماس” ورافع سلامة قائد “لواء خان يونس” للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على مواصي خان يونس.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن عشرات المسلحين أصيبوا في المجمع الذي تعرض للهجوم.

ويقول الجيش إن هذا الإجراء كان يستعد له منذ فترة طويلة وقد أصبح ممكنا بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من الشاباك والقيادة الجنوبية.

من جهتها نفت حركة حماس مقتل الضيف، مؤكدة أنه يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة.

جدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي التي تصنف كـ”منطقة آمنة” في جنوب قطاع غزة أدى إلى استشهاد 90 شخصا.

من المهم الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد “كتائب القسام” محمد الضيف نجحت، مضيفا : “لكن لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات”.