طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر الجو حار الى شديد الحرارة يوم الخميس ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 19/07/2024: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 20/07/2024: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.