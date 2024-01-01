واشنطن تفرض قيودا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي

واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في ارتكابه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأضافت الوزارة في بيان أنه نتيجة للقيود، فإن الرقيب إيلور أزاريا “وأي فرد من أفراد أسرته من الدرجة الأولى غير مؤهلين بصورة عامة لدخول الولايات المتحدة”.

وذكرت الوزارة أيضا أنها تتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات “مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو إسهامهم عمدا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية”.

(رويترز)