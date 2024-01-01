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الصحة تطلق نداء استغاثة وتحذر من توقف مولدات الطاقة في مشافي غزة

الأربعاء 17 يوليو 2024 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تطلق نداء استغاثة وتحذر من توقف مولدات الطاقة في مشافي غزة



غزة/سما/

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، نداء استغاثة حذرت فيه من توقف المولدات الكهربائية التي تغذي أقسام المشافي العاملة بالطاقة.

وطالبت في بيان أصدرته، المجتمعَ الدولي والمنظمات الأممية والدولية وكل الدول العربية والإسلامية والصديقة، بالتدخل لمحاولة “إنقاذ المنظومة الصحية” والقيام بالدعم وشراء عدد من المولدات اللازمة لضمان عمل المستشفيات.

وأوضحت أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منذ حوالي 9 أشهر، تعتمد على المولدات الكهربائية العاملة بالديزل لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة، لافتة إلى أن هذه المولدات تعمل على مدار الساعة بدون توقف، ما أدى إلى تعرض العديد منها لـ”أعطال فنية كبيرة”، يصعب إصلاحها وقد تعرض جزء من تلك المولدات للتدمير والقصف المباشر من قبل الاحتلال.

وتوقعت الوزارة خروج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة خلال الفترة المقبلة، نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرار عمل المولدات، وحذرت من أن هذا الامر يعني “الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل”.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال قام بمحاولة إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، من خلال تدمير جميع المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الإندونيسي، ومؤخراً تدمير مولدات مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وأوضحت الوزارة أنه تعطل مؤخراً أحد أهم المولدات الرئيسية بمستشفى الأقصى، حيث يعمل المشفى حاليا بمولد واحد دون توقف، وقالت “هذا يعني اقتراب حدوث الكارثة وخروج المستشفى بالكامل عن الخدمة”.

وأكدت أنها تحاول منذ بداية الحرب مع عدة جهات دولية ذات علاقة، العمل على توريد وشراء مولدات، لكنها قالت إن هذه المحاولات “دون جدوى”، بسبب منع الاحتلال لذلك.

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