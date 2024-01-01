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القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 9700 فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة

الأربعاء 17 يوليو 2024 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 9700 فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة



رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين  اليوم الأربعاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9700 مواطن من الضفة الغربية منذ بدء “العدوان” على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم  أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت البيان إلى أن “عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”.

وذكر البيان أن “الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم ثلاث سيدات، وطفل، ومعتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، وجنين، وأريحا، وبيت لحم، وسلفيت”.

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