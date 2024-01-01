حزب "شاس" يعلن دعمه لصفقة تبادل الأسرى ويوجه رسالة لنتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أعلن حزب "شاس" أكبر حزب يهودي متشدد في "إسرائيل"، دعمه لصفقة تبادل الأسرى وطالب بنيامين نتنياهو بعدم الاهتمام لتهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية قال "شاس" موجها كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن نعزز أياديكم في جهودكم لإعادة المختطفين، وفي قيادة الصفقة التي هي الآن في مراحل متقدمة من المفاوضات".

وفيما يلي محتوى الرسالة: "حزب شاس في رسالة لنتنياهو: ندعمك ونساند جهودك لإتمام صفقة الأسرى"

احترامنا،

إن حزب شاس يدعمك ويساندك في جهودك لإعادة إخوتنا وأخواتنا الاسرى، وفي المضي قدما في الصفقة التي هي الآن في مرحلة المفاوضات المتقدمة.

ونعتقد أن الظروف التي نشأت الآن بعد الضغط العسكري المرحب به والاغتيالات توفر الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق يحفظ المصالح الأمنية الحيوية للكيان ويعيد الأسرى إلى البيت.

تدعوك كتلة شاس على عدم الخشية من الأصوات في الائتلاف التي تعارض الصفقة وتدعمك لمواصلة التصرف بمسؤولية من أجل تحقيق فداء الأسرى الأهم من اي شئ آخر. وكما أوصانا حاخامنا عوفاديا يوسف دائما، لفعل كل شيء من أجل فداء الأسرى.

نهنئك على رحلتك المهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل موقف الكيان بأمانة في هذه المنصة المهمة، وعلى ضمك لعائلات الأسرى إلى رحلتك، ونحن على يقين أن هذه الرحلة ستساعد بشكل كبير في الترويج لصفقة الاسرى والانتهاء منها قريبا بعون الله.

كن قويا وشجاعا!



ويواصل الوسطاء الدوليون دفع إسرائيل وحماس نحو التوصل إلى اتفاق على مراحل من شأنه أن يوقف القتال في القطاع وإجراء عملية تبادل أسرى ومحتجزين.

وقد توترت المحادثات بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت القائد العسكري لحماس محمد الضيف في مواصي خان يونس، إلا أن حماس أكدت أن المحادثات مستمرة.

إلى ذلك، قال ثلاثة مسؤولين مصريين إن وفدا إسرائيليا وصل القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحماس المقترح الأخير للصفقة.

وصرح مسؤولون في المطار تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بأن الوفد الإسرائيلي يضم ستة مسؤولين دون الكشف عن هوياتهم، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد قالت إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع سيتوجه الأسبوع المقبل إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن رغم محاولة تل أبيب اغتيال قيادي بارز في حماس.