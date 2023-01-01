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الكنيست الإسرائيلي يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

الأربعاء 17 يوليو 2024 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/،

رفض الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في تصويت تم مساء يوم الأربعاء، مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023.
وقالت صاحبة الاقتراح عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين من حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس قبل التصويت: "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص الدروس، لا يستحقون أن يكونوا قادة".

وأضافت: "الجمهور يستحق إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي المختطفين".

وتابعت هكوهين: "هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا"، وفق المصدر ذاته.

مواجهة بين نتنياهو وغانتس

وخلّف رفض الكنيست إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغانتس على منصة "إكس".


وكتب غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية وتأخرت في دخول خان يونس، وترددت في الدخول إلى رفح".

وأضاف مخاطبا نتنياهو: "تحدثت عن رفح عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولا على محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) ومنع تجدد قوة حماس".

ومضى غانتس قائلا: "سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع البروتوكولات والشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية التي سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت دخول رفح وخانيونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".

من جانبه كتب نتنياهو: "مرة أخرى أخبار مزيفة من بيني غانتس"، مضيفا: "التقطت لقطة للشاشة، وسأذكره بمنشوره غير الواقعي هذا عندما تنكشف البروتوكولات وسيكتشف الجمهور من كان يبحث عن أعذار لوقف القتال لمدة عام أو عامين ومن دفع فعلا لمواصلة الحرب حتى النصر".

ورد غانتس على مت نشره نتنياهو: "يا رئيس الوزراء، إنني أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات لاستخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا ومن أجل مستقبل أفضل لإسرائيل".


وأكد غانتس أن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة المختطفين" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.

وختم بقوله: "إذا فعلت الشيء الصحيح فستحصل على كل الدعم. وهذا ما يهم الآن".

لابيد يعلق على رفض المشروع

من جانبه، علق رئيس المعارضة يائير لابيد على رفض الكنيست مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وكتب على منصة "إكس": "إنهم خائفون من لجنة التحقيق لأنهم مذنبون بارتكاب أسوأ كارثة في تاريخ البلاد وهم يعرفون ذلك".

جدير بالذكر أن نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة رفضه إنشاء لجنة تحقيق رسمية حتى انتهاء الحرب والقضاء على حماس.

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