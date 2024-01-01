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لابيد مهاجما نتنياهو وبن غفير: من يضع في الكابينت مجرما فاسدا مدانا بالإرهاب يجب ألا يتفاجأ بالنتائج

الأربعاء 17 يوليو 2024 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد مهاجما نتنياهو وبن غفير: من يضع في الكابينت مجرما فاسدا مدانا بالإرهاب يجب ألا يتفاجأ بالنتائج



القدس المحتلة/سما/

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير إيتمار بن غفير عقب تصريحات الأخير بأن القبول بالصفقة سيكون صفعة لترامب وإنجازا لبايدن.


وقال لابيد في تدوينة نشرها مساء الأربعاء على صفحته الرسمية بمنصة "X": "من يضع في الحكومة السياسية الأمنية أقدس أقداس أمن إسرائيل، مجرما فاسقا ومدانا بالإرهاب، يجب ألا يتفاجأ بهذه النتائج".

وأضاف زعيم المعارضة في تدوينته: "الصفقة يجب أن تتم".


وفي وقت سابق، نقلت القناة "13" العبرية عن مصادر أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قال في اجتماع وزاري إن "إبرام صفقة سيكون بمثابة صفعة لترامب وانتصارا لبايدن".


وفي جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء عرض رئيس جهاز الموساد على الوزراء التفاصيل المحدثة بشأن المفاوضات حول الصفقة وتداعيات محاولة اغتيال محمد الضيف ومواقف إسرائيل"، قال بن غفير إن "التوصل إلى اتفاق الآن هو صفعة لترامب وهو ما سيكون انتصارا لبايدن"، وهاجم الوزراء بن غفير بسبب هذا التصريح.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "أ ب" أن وفدا إسرائيليا وصل إلى مصر لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما تدرس إسرائيل وحماس المقترح الأخير.

وقال مسؤولو المطار إن الوفد الإسرائيلي يضم ستة مسؤولين من دون الكشف عن هوياتهم.

وجاء ذلك في أعقاب تأجيل جولة المحادثات التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الموساد دافيد برنياع خلال الأسبوع الجاري في الدوحة، في حين أفادت التقارير الإسرائيلية بأن وفودا إسرائيلية تواصل المحادثات مع الوسطاء في الدوحة والقاهرة.

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