مبالغ طائلة.. الكشف عن تكلفة توفير الأمن لعائلة نتنياهو من المال العام في السنوات الأخيرة

القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير جديد نشر يوم الأربعاء المبالغ المالية الطائلة التي دفعتها الخزينة الإسرائيلية لحماية أقارب رؤساء وزراء إسرائيل في السنوات الأخيرة بمن فيهم نتنياهو وبينيت ولابيد.



وقال الإعلام العبري إنه وفي أعقاب طلب تم تقديمه في إطار حرية المعلومات، صدر تقرير جديد يوم الأربعاء يعرض تفاصيل التكاليف الأمنية لأقارب من الدرجة الأولى لكل من بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لابيد.



ويكشف التقرير تكلفة الأمن لثلاثة أفراد من عائلة نتنياهو في الفترة من 2018 إلى 2023، حيث دفعت الخزينة أكثر من 11 مليون شيكل من المال العام لأمن نجل نتنياهو الأصغر أفنير و10 ملايين شيكل لنجله الأكبر يائير، و10.5 مليون شيكل لأمن زوجته سارة.

وفي المجمل، دفعت تل أبيب 32 مليون شيكل (8.7 مليون دولار أمريكي) خلال 5 سنوات لتأمين عائلة رئيس الحكومة.

كما أنفقت الخزينة 3 ملايين شيكل على أمن أبناء بينيت، ونحو 4 ملايين شيكل على أمن زوجته.

ودفعت ما يزيد قليلا عن مليون شيكل لتأمين ليهيا زوجة لابيد.

وذكرت القناة "13" العبرية أن عام 2018 هو الأغلى حيث بلغت تكلفة حراسة سارة نتنياهو ويائير وأفنير 8 ملايين شيكل.