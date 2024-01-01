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طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي غزو إسرائيلي محتمل للبنان وتتوعدها بـ"الجحيم"

الأربعاء 17 يوليو 2024 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي غزو إسرائيلي محتمل للبنان وتتوعدها بـ"الجحيم"



طهران/سما/

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إن واشنطن ستتقاسم المسؤولية مع تل أبيب إذا قامت بغزو الأراضي اللبنانية، محذرا من الغرق في مستنقع مخاطر أكثر جدية.


وأشار خلال اجتماع لمجلس الأمن إلى أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان سيقابل برد قوي من المجتمع الدولي".


وأضاف: "مسؤولية الولايات المتحدة كحليف استراتيجي (لإسرائيل).. لا يمكن إنكارها". مؤكدا أن "مزاعم الولايات المتحدة بأنها تدعم السلام في الشرق الأوسط مجرد نفاق".

كما أوضح أن "السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة هو وقف العدوان على قطاع غزة".

وقال علي باقري كني إن "إسرائيل لا تستطيع التعويض عن هزائمها في غزة بتوسيع نطاق الحرب إلى مناطق أخرى على المستوى الإقليمي"، مؤكدا أنها "ستغرق في مستنقع مخاطر أكثر جدية بكثير".

وحذر علي باقري كني، قائلا: "من المؤكد أن لبنان سيكون جحيما لا عودة منه للصهاينة".

هذا وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن جيران إسرائيل، بما في ذلك لبنان، مهددون بالانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق معها، مؤكدا على ضرورة إجراء حوار صريح لوقف إراقة الدماء في المنطقة والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

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