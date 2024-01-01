رئيس الموساد: لا وقت أمام الأسيرات حتى إقامة آلية فحص العائدين من جنوب القطاع إلى شماله

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني أن إنشاء آلية لفحص العائدين إلى شمال قطاع غزة سيستغرق عدة أسابيع في أفضل الأحوال.



ووفق الإعلام الإسرائيلي قال جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت" الذي عقد الليلة الماضية، إن المحتجزات في غزة لا وقت أمامهن للانتظار حتى إقامة آلية فحص لمنع تهريب الأسلحة من جنوبي القطاع إلى شماله.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الأربعاء بأن الاجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الأربعاء.

ووفقا للمصدر ذاته انتقد رئيس جهاز الموساد ضمنيا المطالب الجديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال: "إن إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة سيستغرق أسابيع عديدة، ولا وقت هناك لإعادة الأسرى أحياء وقد يكون فات الآوان".

وفي المقابل، أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريح "لا يصدق" خلال جلسة الحكومة يوم الثلاثاء والتي جرت خلالها مناقشة صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال نتنياهو "حماس هي التي يجب أن تتوتر.. المختطفون يعانون لكنهم لا يموتون"، ما أثار غضب عوائل الأسرى التي تم تسريب المعلومات لها".



وحسب الإعلام العبري فإن نتنياهو ذكر: "لسنا بحاجة للتوتر.. إننا نحرز تقدما نحو تحقيق أهداف الحرب، والقضاء على حماس والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل بفضل الضغط العسكري والضغط السياسي. إن حماس تتعرض لضغوط لأننا نقضي على الأنفاق وآلاف من إرهابييها.. حماس تتعرض للضغوط لأنها تدرك أننا لن نستسلم أمام الضغوط الهائلة من الداخل والخارج.. وحتى أمام الولايات المتحدة، أصررت على عدم وقف الحرب".

إلى ذلك، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع أبدوا تفاؤلهم من إمكانية التوصل لصفقة تبادل.

وطالب وزراء من الليكود زعيم حزبهم نتنياهو، بالعمل على المضي قدما في اتجاه إتمام الصفقة دون الالتفات لتهديدات بن غفير وسموتريتش.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.