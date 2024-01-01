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لافروف: جيران "إسرائيل" مهددون بالانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق

الأربعاء 17 يوليو 2024 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: جيران "إسرائيل" مهددون بالانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق



نيويورك/سما/

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن جيران إسرائيل، بما في ذلك لبنان، مهددون بالانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق معها.


وأوضح لافروف الذي يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، قائلا: "بالإضافة إلى العملية العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن جيرانها الآخرين معرضون أيضا لخطر الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل".


وشدد بشكل خاص على التزايد اليومي في التوتر على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وأكد لافروف على ضرورة إجراء حوار صريح لوقف إراقة الدماء في المنطقة والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

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