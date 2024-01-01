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القسّام تتبنى إطلاق نار بالضفة أصاب 3 مستوطنين

الأربعاء 17 يوليو 2024 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسّام تتبنى إطلاق نار بالضفة أصاب 3 مستوطنين



غزة/سما/

تبنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، عملية إطلاق النار شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أصيب فيها 3 مستوطنين الثلاثاء.

وقالت الكتائب، في بيان : "تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مركبة (سيارة) للمغتصبين الصهاينة (مستوطنين) قرب قرية رامين شرق طولكرم (شمال) الثلاثاء".

وأضافت أن العملية أدت إلى "إصابة 3 منهم بجراح متفاوتة، وانسحب مجاهدونا بسلام".

وتابعت: العملية "تأتي انتقاما لدماء الشهداء، وضمن مسؤولية الرد على المجازر الصهيونية في قطاع غزة، وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة، والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

والثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن فلسطينيين "أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مفرق رامين، فأصيب مدنيون بجروح طفيفة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".

وتابع أن قواته "بدأت بمطاردة مطلقي النار".

وأفادت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف) آنذاك، عبر منصة "إكس"، بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة الزجاج المحطم إثر إطلاق النيران على السيارة.

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