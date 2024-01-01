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بوريل: "إسرائيل" تحتل أراض جديدة مع زيادة الاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 17 يوليو 2024 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: "إسرائيل" تحتل أراض جديدة مع زيادة الاعتراف بدولة فلسطين



جنيف/سما/

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن إسرائيل "تواصل الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار بعض البلدان الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

جاء ذلك في مقابلة حصرية مع قناة العربية، الأربعاء، بشأن الأوضاع في غزة وفلسطين.

وأضاف بوريل: "تعتقد بعض الدول أن هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف (بالدولة الفلسطينية)، وأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية".

وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي اعترف بقرار الأمم المتحدة بأن الضفة الغربية "منطقة محتلة بالحرب وليست جزءا من إسرائيل ضمن حدود معترف بها دوليا".

وشدد على أنه غير مخول بالحديث عن الأسلحة المقدمة لإسرائيل من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "أنا أمثل الاتحاد الأوروبي ويديَّ مقيدتان لأن تجارة الأسلحة هي سيادة وطنية".

وأضاف: "هناك دول أعضاء تزود إسرائيل بالأسلحة وهي مستمرة في القيام بذلك، لكن لا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك لأنه ليس لدي أي سلطة في هذا الشأن".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/ حزيران الماضي، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعد التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

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