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صور: سقوط مسيرة إسرائيلية في مخيم نور شمس

الأربعاء 17 يوليو 2024 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: سقوط مسيرة إسرائيلية في مخيم نور شمس



طولكرم/سما/

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، قال الجيش: "سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم في منطقة نور شمس".

وأضاف أن المسيرة سقطت "جراء عطل فني، ولا خوف من تسرب للمعلومات"، وأفاد بأنه "يجري تحقيقا في الحادث".

وتأتي الحادثة بعد أيام من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم نور شمس استمرت 12 ساعة، خلفت دمارا واسعا، وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

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