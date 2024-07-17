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بلومبرغ: 4 بنود رئيسية تعثر المفاوضات بين إسرائيل و"حماس"

الأربعاء 17 يوليو 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلومبرغ: 4 بنود رئيسية تعثر المفاوضات بين إسرائيل و"حماس"



واشنطن/سما/

أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، بأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس تعثرت بسبب 4 قضايا رئيسية.


ووفقا للوكالة، تعثرت المفاوضات بسبب الخلاف على أي من الرهائن بالذات ينبغي إطلاق سراحهم. ومن بين هذه النقاط كذلك، هل سيلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمطالبه بإبعاد حماس عن شمال قطاع غزة. ويشدد نتنياهو كذلك على ضرورة مواصلة الجيش الإسرائيلي سيطرته على المعبر الحدودي الجنوبي الرئيسي. ويضغط نتنياهو كذلك من أجل إنشاء آلية مستقلة لضمان عدم السماح لأي من أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالعودة إلى شمال قطاع غزة بعد انتهاء القتال.

وقال أحد المصادر للوكالة، إن هذا الشرط قد لا يكون مفيدا لأنه يتحمل أن يتمكن بعض الذين يتظاهرون بأنهم مدنيون من الوصول إلى أي مخابئ أسلحة غير مكتشفة بقيت في الشمال.


وهناك نقطة شائكة محتملة أخرى وهي البند الذي يلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وبحسب موقع Ynet، ناقش مجلس الوزراء العسكري السياسي الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، الاتصالات مع الوسطاء للتفاوض على صفقة.

خلال المناقشة، قال نتنياهو إن على إسرائيل أن لا تتوتر، بل حركة حماس. ونوه نتنياهو بأن الرهائن في قطاع غزة "يعانون، لكنهم لا يموتون"، وشدد على ضرورة "بذل كل الجهود الممكنة لإعادة جميع المختطفين في أسرع وقت ممكن".

ووفقا للموقع، أشار نتنياهو أيضا إلى أن حماس تخضع لضغط قوي جدا، بسبب إدراكها أن إسرائيل لن تتراجع عن أهدافها، على الرغم من الانتقادات الموجهة لأفعالها من الدول الغربية وداخل الدولة نفسها.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، استأنفت إسرائيل وحماس، من خلال وسطاء، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

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