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"الكمين المفاجئ".. "القسام" تستهدف جنود الاحتلال وآلياته غرب غزة (شاهد)

الأربعاء 17 يوليو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكمين المفاجئ".. "القسام" تستهدف جنود الاحتلال وآلياته غرب غزة (شاهد)



غزة/سما/

بثت كتائب القسام مشاهد جديدة من "الكمين المفاجئ" ضد قوات الاحتلال وآلياته في جنوب غرب مدينة غزة.

ويظهر في الكمين المركب الذي نفذه مقاتلو القسام الأسبوع الماضي، تفجير عبوات ناسفة ضد الآليات والقوات الراجلة التابعة لجيش الاحتلال في منطقة الشاليهات الساحلية، بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حيث توغلت قوات الاحتلال هناك مطلع الشهر الجاري.


ويتضح من المشاهد انسحاب مقاتلي القسام بعد تنفيذهم المهمة بسلام من المنطقة، رغم غزارة القصف الذي ينفذه الاحتلال عادة في مناطق التوغل، فضلا عن السيطرة الجوية غير العادية في المنطقة.

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