غالانت لأوستن: عمليات الجيش في غزة وفرت الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، إن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة وفرت الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه غالانت ليلا بأوستن.

وقد زود غالانت نظيره بتقييم للوضع فيما يتعلق بالساحة الجنوبية، مع التركيز على عمليات الجيش الإسرائيلي لكشف كبار قادة حماس. وفي هذا الصدد، قدم غالانت "تفاصيل العملية الدقيقة التي استهدفت القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف".

وشدد غالانت على أن "عمليات الجيش في غزة أدت إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن، وهو الأمر الذي يشكل أعلى ضرورة أخلاقية في هذا الوقت".

وناقش الطرفان أيضا الوضع الإنساني في غزة، وأبلغ غالانت أوستن بأمره الأخير لبناء مستشفى ميداني مؤقت على طول حدود غزة من أجل علاج الأطفال المرضى.

وناقش الوزيران أيضا الحدود الشمالية، حيث تستمر هجمات حزب الله في تهديد المجتمعات الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، أكد غالانت تصميم إسرائيل على ضمان العودة الآمنة لسكان شمالها إلى ديارهم، سواء كان ذلك بالاتفاق أو بوسائل أخرى.

كذلك، ناقش الطرفان المواضيع التي طرحتها المجموعة الاستشارية الاستراتيجية التي تجتمع في الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز التعاون الدفاعي المشترك في مواجهة "العدوان الإيراني".

وكان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، وصل هذا الأسبوع إلى إسرائيل في زيارة حل فيها ضيفا على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.

وخلال الزيارة، عقد قائد القيادة الأمريكية ورئيس الأركان اجتماعات وتفقدا عدة وحدات التقوا فيها بقادة كبار آخرين في الجيش . بالإضافة إلى ذلك، أجرى القادة تقييما مشتركا للوضع ناقشوا فيه القضايا الأمنية الاستراتيجية، والتعاون الإقليمي وتوسيع الأدوات العملياتية كجزء من الاستجابة للتحديات في الشرق الأوسط وبشكل عام.