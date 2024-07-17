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لافروف يبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع وزير خارجية الكويت

الأربعاء 17 يوليو 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف يبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع وزير خارجية الكويت



نيويورك/سما/

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الكويتي عبد الله اليحيى الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأكدا على أهمية تنسيق نهج البلدين.


وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزيرين الذي عقد في نيويورك: "خلال اللقاء تم إجراء مقارنة تفصيلية للتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على جدول الأعمال الدولي والشرق أوسطي، مع التركيز على تطور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأهمية مواصلة التنسيق الموثوق بين توجهات موسكو والكويت من أجل تسهيل التسوية السياسية والدبلوماسية للصراعات الإقليمية".


ووفقا لبيان الوزارة، أكد الوزيران التزامهما المتبادل بتطوير الحوار السياسي والعلاقات الروسية الكويتية في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.

هذا وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أنه "تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات على أعلى مستوى تظل المبدأ الرئيسي لتوجه البلدين في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض حقيقة أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي دولة، وبدلا من ذلك، ستخلق واشنطن "صورة جميلة" دون تغيير الوضع الراهن.

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