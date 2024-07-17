"حزب الله" يرد على استشهاد 3 أطفال بجنوب لبنان بقصف مستوطنتين

وذكرت قناة "المنار" أن "الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة على بلدة أم التوت استهدفت عمالا من الجنسية السورية يعملون في الزراعة، حيث أدت إلى سقوط عدد منهم".

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصا المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مستعمرتي ساعر وغشر هازيف بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

هذا ونشر نشطاء على منصة "إكس" صور الأطفال الثلاثة الذين قتلوا، وقال أحدهم: "هذا هو بنك أهداف الاحتلال في جنوب لبنان".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على بنى إرهابية لحزب الله في منطقة يارين وعيتا الشعب وعلما الشعب في جنوب لبنان. كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية لإزالة تهديدات من منطقة مجدل زون".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة المائية تم تفعيل إنذارات في منطقة نهاريا بعد رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان ليتم اعتراض بعضها بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".