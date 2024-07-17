  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يرد على استشهاد 3 أطفال بجنوب لبنان بقصف مستوطنتين

الأربعاء 17 يوليو 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يرد على استشهاد 3 أطفال بجنوب لبنان بقصف مستوطنتين



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" أنه استهدف مستوطنتين إسرائيليتين وذلك ردا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف أمس الثلاثاء منزلا في جنوب لبنان وأدى إلى استشهاد 3 أطفال.

 

وذكرت قناة "المنار" أن "الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة على بلدة أم التوت استهدفت عمالا من الجنسية السورية يعملون في الزراعة، حيث أدت إلى سقوط عدد منهم".

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصا المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مستعمرتي ساعر وغشر هازيف بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

هذا ونشر نشطاء على منصة "إكس" صور الأطفال الثلاثة الذين قتلوا، وقال أحدهم: "هذا هو بنك أهداف الاحتلال في جنوب لبنان".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على بنى إرهابية لحزب الله في منطقة يارين وعيتا الشعب وعلما الشعب في جنوب لبنان. كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية لإزالة تهديدات من منطقة مجدل زون".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة المائية تم تفعيل إنذارات في منطقة نهاريا بعد رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان ليتم اعتراض بعضها بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما أبلغه مسؤولون إسرائيليون لواشنطن بشأن اغتيال الضيف وصفقة الأسرى..

قلقٌ إسرائيليٌّ عارِمُ لقرار المحكمة الدوليّة يوم الجمعة القادم …

"أبو حمزة": الآليات العسكرية الإسرائيلية تحولت لخردة في غزة (فيديو)

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. ونتنياهو يتهم الأجهزة الأمنية بفرض مخططات بايدن عليه

سي إن إن: السنوار يواجه ضغوطا متزايدة من قادة "حماس" لوقف إطلاق النار

مصطفى: بدأنا وأطراف دولية بوضع خطة لإعمار غزة بعد الحرب

جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

الأخبار الرئيسية

ما الذي يعيق وقف إطلاق النار في غزة لغاية الآن؟

photo_2024-07-17_14-59-18

"الكمين المفاجئ".. "القسام" تستهدف جنود الاحتلال وآلياته غرب غزة (شاهد)

6697a19142360422ad2d113b

واينت: نتنياهو أدلى بتصريح "لا يصدق" عن الأسرى الإسرائيليين

6696f35e4236045a41049ca2

مصادر في الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية ضد "حماس" تقترب من نهايتها

نتنياهو مجددًا: سنواصل الضغط السياسي والعسكري حتى تحقيق أهداف الحرب وسندمر حركة “حماس”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية