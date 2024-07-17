  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور جوية تسلط الضوء على أماكن تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف بغزة (شاهد)

الأربعاء 17 يوليو 2024 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور جوية تسلط الضوء على أماكن تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف بغزة (شاهد)



غزة/سما/

أظهرت صور جوية جديدة، حجم الدمار الهائل، الذي لحق بقطاع غزة من شماله إلى جنوبه، بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت دخلت الحرب على القطاع يومها الـ285.

وكما البشر، حصد الحجر في قطاع غزة نتيجة ثقيلة لهذه الحرب، حيث أبيدت مربعات سكنية ومرافق ومستشفيات وأحياء عن بكرة أبيها.

وأظهرت الصور الجوية، التي حصل عليها مراسلنا، كيف سويت أحياء كاملة بالأرض، وكيف تحولت بلدات وشوارع مأهولة ومكتظة بالمباني والبنى التحتية إلى أرض خاوية إلا من الركام، بفعل الغارات العنيفة والقصف الإسرائيلي المستمر. 

وفيما يلي صورة جوية لبلدة عبسان الكبيرة وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة:

عبسان الكبيرة وشرق خان يونس

صورة جوية لمخيم البريج وسط قطاع غزة:

مخيم البريج

صورة جوية لجامعة القدس المفتوحة ومحيطها في مدينة غزة شمال قطاع غزة:

جامعة القدس ومحيطها في مدينة غزة

صورة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة:

خانيونس

صورة جوية لمستشفى الرنتيسي في مدينة غزة شمال القطاع:

مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة

من الجدير ذكره، أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت في آخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع صباح يوم الثلاثاء، 38713 شهيدا على الأقل، و89166 إصابة منذ السابع أكتوبر. 

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما أبلغه مسؤولون إسرائيليون لواشنطن بشأن اغتيال الضيف وصفقة الأسرى..

قلقٌ إسرائيليٌّ عارِمُ لقرار المحكمة الدوليّة يوم الجمعة القادم …

"أبو حمزة": الآليات العسكرية الإسرائيلية تحولت لخردة في غزة (فيديو)

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. ونتنياهو يتهم الأجهزة الأمنية بفرض مخططات بايدن عليه

سي إن إن: السنوار يواجه ضغوطا متزايدة من قادة "حماس" لوقف إطلاق النار

مصطفى: بدأنا وأطراف دولية بوضع خطة لإعمار غزة بعد الحرب

جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

الأخبار الرئيسية

ما الذي يعيق وقف إطلاق النار في غزة لغاية الآن؟

photo_2024-07-17_14-59-18

"الكمين المفاجئ".. "القسام" تستهدف جنود الاحتلال وآلياته غرب غزة (شاهد)

6697a19142360422ad2d113b

واينت: نتنياهو أدلى بتصريح "لا يصدق" عن الأسرى الإسرائيليين

6696f35e4236045a41049ca2

مصادر في الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية ضد "حماس" تقترب من نهايتها

نتنياهو مجددًا: سنواصل الضغط السياسي والعسكري حتى تحقيق أهداف الحرب وسندمر حركة “حماس”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية