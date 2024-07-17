صور جوية تسلط الضوء على أماكن تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف بغزة (شاهد)

أظهرت صور جوية جديدة، حجم الدمار الهائل، الذي لحق بقطاع غزة من شماله إلى جنوبه، بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت دخلت الحرب على القطاع يومها الـ285.

وكما البشر، حصد الحجر في قطاع غزة نتيجة ثقيلة لهذه الحرب، حيث أبيدت مربعات سكنية ومرافق ومستشفيات وأحياء عن بكرة أبيها.

وأظهرت الصور الجوية، التي حصل عليها مراسلنا، كيف سويت أحياء كاملة بالأرض، وكيف تحولت بلدات وشوارع مأهولة ومكتظة بالمباني والبنى التحتية إلى أرض خاوية إلا من الركام، بفعل الغارات العنيفة والقصف الإسرائيلي المستمر.

وفيما يلي صورة جوية لبلدة عبسان الكبيرة وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة:

صورة جوية لمخيم البريج وسط قطاع غزة:

صورة جوية لجامعة القدس المفتوحة ومحيطها في مدينة غزة شمال قطاع غزة:

صورة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة:

صورة جوية لمستشفى الرنتيسي في مدينة غزة شمال القطاع:

من الجدير ذكره، أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت في آخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع صباح يوم الثلاثاء، 38713 شهيدا على الأقل، و89166 إصابة منذ السابع أكتوبر.