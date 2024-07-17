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لبنان يتقدم بشكوى ضد "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة بسبب تشويشها على أنظمة "جي بي إس"

الأربعاء 17 يوليو 2024 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يتقدم بشكوى ضد "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة بسبب تشويشها على أنظمة "جي بي إس"



بيروت/سما/

أعلنت بيروت يوم الثلاثاء، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد تل أبيب لتشويشها على أنظمة تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" في لبنان.


وقالت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان لها إنها "تقدمت عبر وزارة الخارجية بشكوى ضد إسرائيل إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات".


كما أوضحت أن الشكوى تتعلق بـ"التشويش الإسرائيلي الذي يطال بشكل أساسي أنظمة جي بي إس في لبنان".

ولم تعلق إسرائيل على الشكوى اللبنانية، فيما لم تتضح أهدافها من هذا التشويش، حيث يؤكد مراقبون لبنانيون أن التشويش يستهدف الأجواء اللبنانية بغية عرقلة عمل المسيرات ضدها.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط جهود لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

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