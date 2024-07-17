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الأونروا: "إسرائيل" قصفت 8 مدارس بغزة في الأيام العشرة الماضية

الأربعاء 17 يوليو 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: "إسرائيل" قصفت 8 مدارس بغزة في الأيام العشرة الماضية



غزة/سما/

كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة.

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس"، "في حادثة شبه يومية، تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف في الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة للأونروا".

وأضاف أن "الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم".

وتابع لازاريني أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة، وقد انتُهكت جميع قواعد الحرب في غزة".

وأكد أنه "يجب ألا يصبح فقدان إنسانيتنا هو القاعدة الجديدة"، كما جدد مطالبته بوقف إطلاق النار فورا.

وأرفق المنشور بصور تظهر الدمار الذي لحق بإحدى مدارس الأونروا جراء قصف إسرائيلي استهدفها، رغم اكتظاظها بالنازحين الذين لجأوا إليها بحثا عن الأمان.

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#الاونروا

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