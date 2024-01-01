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نتنياهو مجددًا: سنواصل الضغط السياسي والعسكري حتى تحقيق أهداف الحرب وسندمر حركة “حماس”

الأربعاء 17 يوليو 2024 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو مجددًا: سنواصل الضغط السياسي والعسكري حتى تحقيق أهداف الحرب وسندمر حركة “حماس”



القدس المحتلة / سما/

كد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها في الحرب من خلال الضغط السياسي والعسكري المتواصل.
وشدد نتنياهو، على التقدم الممنهج لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك إعادة “المختطفين”.
وقال نتنياهو: “لن أرد على كل الافتراءات التي وجهتها لي المعارضة، وحركة حماس في حالة ضغط حاليا بسبب إصراره على مواصلة الضغط العسكري، على عكس ما طلبه آخرون. قالوا إن حماس فكرة، وقلت سنواصل تدمير الحركة”.
وأضاف نتنياهو أن البعض تذرع بأن مواصلة الحرب والضغط العسكري سيؤثران على العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه أصر على موقفه.

وأكد أن زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر في المفاوضات، مضيفا: “لو اعتمدنا على مواقف وتصريحات نواب المعارضة، لما حققنا أيًا من أهداف الحرب”.
من جهة أخرى، أفاد موقع “والا” الإسرائيلي، بأن نتنياهو يبحث عن طرق وبدائل للتهرب من تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح الموقع، أن نتنياهو يدرس سن قانون يسمح بتشكيل لجنة تحقيق تختار أعضاءها أغلبية نيابية في الكنيست وليس رئيس المحكمة العليا.

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