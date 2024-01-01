غالانت يكشف مصير صفقة التبادل مع حماس ومن يعيقها..

القدس المحتلة / سما/

كشف وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في محادثات مغلقة أنه "إذا لم يتم التوقيع على اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين فإن مصير المختطفين سيكون على المحك".

ووفقا له، فإن شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت، وتم تحقيق انفراجة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزيد من الصعوبات حتى لا يخسر عضوي الائتلاف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

في الوقت نفسه، كشف مسؤولون في الحكومة رئيس الموساد ديدي بارنيع ورئيس الشاباك رونان بار، ورئيس الأركان المقدم هارزي هاليفي أن إسرائيل ستجد صعوبة في الوصول إلى تهدئة بسبب شروط نتنياهو الجديدة لا سيما رفض الانسحاب من محور فلديفيا ومنع عودة سكان شمال قطاع غزة .