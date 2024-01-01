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الصوفي : الاحتلال يدمر أكثر من 20 حديقة عامة برفح

الأربعاء 17 يوليو 2024 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصوفي : الاحتلال يدمر أكثر من 20 حديقة عامة برفح



غزة / سما/

 اكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، أن قوات الاحتلال المتوغلة في أحياء ومناطق رفح جرفت ودمرت ما يزيد عن عشرين حديقة عامة في مختلف أحياء المدينة.

وقال د. الصوفي: "دمرت آليات الاحتلال وطائراته الحربية معظم الحدائق العامة في محافظة رفح وأبرزها الحديقة اليابانية وحدائق الحي السعودي وundp والحديقة الشاطئية والنادي البحري غربي المدينة وحديقة شارع بلال وسط المدينة وحديقة هارون الرشيد جنوبي المدينة".

وأوضح أن سياسة التعتيم وعزل رفح عن العالم الخارجي تسبب صعوبة بالغة في تحديد حجم الأضرار وحقيقة الجرائم.

وبين الصوفي أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة الأرض المحروقة خلال عملياتها المستمرة؛ بهدف تخريب البنية التحتية والمرافق العامة وممتلكات المواطنين.

وأضاف: " طالت سياسة التخريب والتدمير الممنهج العديد من المرافق الخدماتية، إلا أن استمرار العمليات العسكرية ومنع طواقم الطوارئ من الوصول لمعظم مناطق رفح يحول دون القدرة على جمع البيانات الدقيقة وكشف حجم جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال برفح".

وجدد الصوفي دعوته للمنظمات الأممية والحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد لوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي.

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