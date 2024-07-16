البرغوثي: تقرير هيومان رايتس ووتش الجديد سقطة خطيرة

رام الله/سما/

وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تقرير هيومان رايتس ووتش الجديد حول أحداث السابع من أكتوبر بأنه يمثل سقطة خطيرة لمنظمة كان يجب ان تلتزم بصدق بمعايير حقوق الإنسان.

و قال إن التقرير فاقد تماما للموضوعية و المهنية العلمية و يكرر دون مبرر أو اثباتات الرواية الإسرائيلية المزورة والأكاذيب الإسرائيلية التي نقضتها و أثبتت عدم صحتها وسائل اعلام غربية، لا يمكن اتهامها بالانحياز للجانب الفلسطيني.

و أضاف البرغوثي يبدو أن هيومان رايتس ووتش رضخت للإرهاب الفكري الإسرائيلي و لضغوط إسرائيلية وربما أميركية، و تحاول عبر تقريرها الجديد ارضاء الجانب الإسرائيلي الذي واصل انتقاداته لها بسبب ما أشارت له سابقا من جرائم حرب إسرائيلية.

وأكد البرغوثي أن موضوعية و مهنية أي منظمة حقوق إنسان لا تكون بلعب دور شبه محايد بين القاتل و الضحية و بين مرتكب الإبادة الجماعية الإسرائيلي و ضحيته الشعب الفلسطيني بل باتخاذ موقف حازم و ثابت ضد مجرمي الحرب المعتدين وجرائمهم.

و اختتم بالقول ان هذه السقطة الخطيرة تهدد سمعة هيومان رايتس ووتش التي عليها الإعتذار عما فعلته وسحب تقريرها المشين.