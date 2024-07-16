برنامج الحزب الديمقراطي : دعم إسرائيل وحل الدولتين ووقف حرب غزة ..

واشنطن / وكالات /

وافق الحزب الديمقراطي على برنامجه الرسمي الذي يقضي بمواصلة دعم إسرائيل مع الاعتراف "بالمعاناة المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون نتيجة الحرب في غزة".

ويعرب البرنامج عن دعمه لجهود رئيس الولايات المتحدة جو بايدن "لبناء سلام مستدام في الشرق الأوسط، وإقامة تحالف قوي للتعامل مع إيران".

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم "حل الدولتين الذي يضمن أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ذات حدود معترف بها، ويدعم حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمن في بلدهم".

تمت الموافقة على البرنامج على الرغم من الجهود التي بذلها الجناح اليساري التقدمي للحزب لمنعه.