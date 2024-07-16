أوستن أبلغ غالانت بوقف عمل الرصيف العائم في غزة واستخدام ميناء " اسدود" بدلاً منه..

القدس المحتلة/سما/

الرصيف المؤقت الذي بنته الولايات المتحدة باستثمار ملايين الدولارات لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سيتوقف قريبًا عن العمل. هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خلال محادثة هاتفية بين الاثنين.

وبحسب بيان البنتاغون، ناقش الاثنان "الهجمات المستمرة ضد إسرائيل من جانب حزب الله، وكذلك فرص زيادة التعاون العسكري بين البلدين".

وأكد أوستن لجالانت "أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الإطلاق". المعابر البرية ودعم شحنات المساعدات إلى ميناء أشدود لتوزيعها في غزة.