شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأًصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة دمّر بعضها 3 منازل، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أراضٍ بمحافظتي الوسطى والشمال.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من المواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع، فضلا عن تدمير 3 منازل في الساعات الأخيرة.

وفي أحدث غاراتها، استهدفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة "اصليح" في حي المنارة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وسبقها استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الشرفا"، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، حيث قال جهاز الدفاع المدني إن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات.

كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة "أبو حمدة" في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين، بحسب مصادر طبية.

كما استشهد عدد من المواطنين وإصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة دياب في محيط مسجد السنة بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، أفادت مصادر ميدانية، بإرتقاء عدد من الشهداء جراء استهداف إسرائيلي لهم.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف عدة أهداف في عدد من محافظات القطاع، حيث استهدفت أرضا غرب مخيم النصيرات، ومنطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد (شمال).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.