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السعودية تدين بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني



الرياض/سما/

أدان مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.


وجدد مجلس الوزراء خلال جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


كما جدد التأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وفي الـ 13 من يوليو أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية.

وقصفت القوات الإسرائيلية يوم السبت منطقة مواصي غرب خان يونس رغم تصنيفها في وقت سابق بأنها ضمن "المناطق الآمنة".

وأدى القصف الإسرائيلي إلى سقوط عشرات الشهداء  فضلا عن أعداد كبيرة من الجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أن القصف كان يستهدف القيادي في حماس محمد الضيف.

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