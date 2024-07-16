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الاحتلال يستولي على 441 دونما من أراضي المواطنين غرب رام الله

الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على 441 دونما من أراضي المواطنين غرب رام الله



رام الله/سما/

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على 441 دونما من أراضي المواطنين في قرى شبتين، ودير عمار، ودير قديس، غرب رام الله.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها، إن عملية الاستيلاء تحت مسمى "أراضي الدولة" تهدف  إلى إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستعمرتي "نيلي" و"نعالي" المقامتين على أراضي المواطنين.

وأضافت أن المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستعمرتين المذكورتين، وهي تستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية.

وبينت الهيئة أن الهجمة المسعورة التي تقودها دولة الاحتلال للاستيلاء على الأرض الفلسطينية تكشف عن نوايا حقيقية أصبحت واضحة للعالم أجمع بخصوص العبث في الجغرافية الفلسطينية وتقطيع أوصالها، من أجل إعدام إمكانية التواصل بين القرى والمدن الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأكدت الهيئة أنها ستكثف، إلى جانب كل الشركاء، جهودها القانونية من أجل إحباط مخططات الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية التي تتجاوز كافة القوانين وكافة ما يثبت أحقية وملكية المواطن الفلسطيني لهذه الأرض.

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